Malore per Belen Rodriguez durante la registrazione di Tu si que vales (Di mercoledì 21 luglio 2021) Belen Rodriguez non è stata bene: ha avuto un Malore mentre stava registrando una puntata di Tu si que vales Dalle sue storie Instagram, Belen Rodriguez ha fatto sapere ai fan di avere avuto un Malore durante la registrazione di Tu si que vales. La showgirl argentina era tornata a lavorare a distanza di una settimana dal parto. Infatti Luna Marì è nata il 12 luglio scorso. I fan sulla decisione della showgirl di tornare a lavorare così presto si erano divisi. Intanto Belen ha pubblicato un video nelle ...

