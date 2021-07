Malattia incurabile, il sorriso di papà Alessandro si spegne a 40 anni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha affrontato la Malattia con grande tenacia e con il suo inconfondibile sorriso ma, alla fine, Alessandro Fregona è mancato all'affetto dei suoi cari. Un tumore al cervello, contro cui stava lottando ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ha affrontato lacon grande tenacia e con il suo inconfondibilema, alla fine,Fregona è mancato all'affetto dei suoi cari. Un tumore al cervello, contro cui stava lottando ...

Advertising

Lorenzi04539669 : RT @kujo_sa: @1_555Confide #HIVpass lo previene al 100%, e per una malattia incurabile mi sembra stupido non adottarlo. Libertà per chi no… - kujo_sa : @banannanas_ Non legittima la creazione? È INCURABILE! Dovrebbe essere fondamentale priorità la prevenzione da que… - FlyingSpaceMon1 : @539th @idrossido Ma proprio perché é una malattia INCURABILE servirebbe il #HIVpass, a differenza del covid che ha… - kujo_sa : @banannanas_ 700 000 morti all'anno. Mi sembra fondamentale educare e prevenire in qualsiasi modo questa tremenda malattia incurabile. - Lorenzi04539669 : RT @FlyingSpaceMon1: Avvertite il CTS che con il #HIVPass obbligatorio all'ingresso delle discoteche (e nei turni di notte in corsia) si pr… -