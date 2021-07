Mafia, nuovo blitz a Palermo: 8 arresti (Di mercoledì 21 luglio 2021) nuovo blitz dei carabinieri a Palermo dove è stata data esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 indagati (7 in carcere e uno ai domiciliari). Sono ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, danneggiamento seguito di incendio. Le indagini, coordinate dal un pool di magistrati guidati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, colpiscono ancora una volta il mandamento di Tommaso Natale, dimostrando la sua “perdurante operatività” nonostante le numerose operazioni che negli ultimi anni (‘Oscar’ nel 2011, ‘Apocalisse’ nel 2014, ‘Talea’ nel 2017, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021)dei carabinieri adove è stata data esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 indagati (7 in carcere e uno ai domiciliari). Sono ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, danneggiamento seguito di incendio. Le indagini, coordinate dal un pool di magistrati guidati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, colpiscono ancora una volta il mandamento di Tommaso Natale, dimostrando la sua “perdurante operatività” nonostante le numerose operazioni che negli ultimi anni (‘Oscar’ nel 2011, ‘Apocalisse’ nel 2014, ‘Talea’ nel 2017, ...

Advertising

filippo28155236 : @lospecista @PBerizzi @repubblica PS quello che lei chiama fascismo(probabilmente in malafede o per ignoranza)era i… - Ettore572 : RT @TelevideoRai101: Mafia, nuovo blitz a Palermo: 8 arresti - infoitinterno : Mafia, nuovo blitz a Palermo: 8 arresti - QdSit : Dopo il blitz di ieri a #Palermo, altri otto arresti nel corso dell'operazione Bivio 2 dei #Carabinieri. All'intern… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Mafia: secondo blitz in due giorni a Palermo, 8 arresti Nuovo colpo al mandamento di Tommaso Na… -