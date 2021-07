Mafia: legale D'Alì, 'sorpresi per condanna, acquisizioni probatorie rafforzato tesi difesa' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - "Desta profonda sorpresa la riforma della sentenza di primo grado di assoluzione, considerato che tutte le acquisizioni probatorie di questo giudizio di rinvio hanno rinforzato la tesi difensiva e avvalorato la correttezza delle motivazioni del Gip del Tribunale di Palermo". Lo ha detto l'avvocato Arianna Rallo, legale del senatore Antonio D'Alì, dopo la condanna a sei anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. "Tuttavia, nel doveroso rispetto che attribuiamo ad una decisione giudiziaria, attendiamo le motivazioni per comprendere quale sia stato l'iter ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - "Desta profonda sorpresa la riforma della sentenza di primo grado di assoluzione, considerato che tutte ledi questo giudizio di rinvio hanno rinforzato ladifensiva e avvalorato la correttezza delle motivazioni del Gip del Tribunale di Palermo". Lo ha detto l'avvocato Arianna Rallo,del senatore Antonio D'Alì, dopo laa sei anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. "Tuttavia, nel doveroso rispetto che attribuiamo ad una decisione giudiziaria, attendiamo le motivazioni per comprendere quale sia stato l'iter ...

Advertising

TV7Benevento : Mafia: legale D'Alì, 'sorpresi per condanna, acquisizioni probatorie rafforzato tesi difesa'... - Matthew84370402 : @GianpaoL0 infatti la cannabis dovrebbe essere legale e venduta dallo stato. Si risolverebbero tanti problemi e si… - blogsicilia : #notizie #sicilia Stato-mafia, strali del legale di Dell'Utri contro la sentenza della corte d’assise -… - ilSicilia : #Cronaca #aggressione Mafia, pugno ad agente da Bagarella. Il Legale: “È malato, non è aggressione”… - svirgola2 : RT @beretta_g: Ennesimo tentato #omicidio da parte di un legale detentore di #armi. Oggi in Italia gli #omicidi commessi da #legalidetentor… -