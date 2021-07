Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi a cena insieme

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il gossip che li ha visti coinvolti nelle ultime settimane,sono stati paparazzati di nuovo, aa Milano. Non si è trattato, però, di un incontro romantico, quanto piuttosto di una serata in “famiglia”: tra i due sembra esserci solo una grande amicizia., dopo il gossip che l’aveva coinvolta qualche settimana fa, è stata nuovamente paparazzataaArticolo completo: dal blog SoloDonna

Il settimanale Chi mostra le immagini di Paolo Berlusconi cona cena a Milano. Sempre secondo la rivista, non è un vero appuntamento ma una serata all'insegna dell'amicizia. Con loro, infatti, ci sono il figlio di lui, Davide Luigi, più noto ...ha iniziato l'estate con un gossip molto chicchiarato sul suo conto. Qualche settimana fa infatti si era molto parlato della presunta relazione fra lei e Paolo Berlusconi , ...Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi non stanno insieme. Maddalena Corvaglia, secondo Chi, non sarebbe legata a Paolo Berlusconi. L’ex velina infatti trascorre molto tempo con ...Maddalena Corvaglia ha iniziato l’estate con un gossip molto chicchiarato sul suo conto. Qualche settimana fa infatti si era molto parlato della presunta relazione fra lei e Paolo Berlusconi, fratello ...