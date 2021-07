M5s vota il candidato sindaco | Appendino | “Inizia nuovo percorso”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Un voto che non solo sceglierà ildi Torino ma che segna undel Movimento 5 stelle. Così Chiaracommenta la giornata di oggi in cui gli iscritti pentastellati sono chiamati a scegliere tra Valentina Sganga e Andrea Russi ilalla corsa aper la città. “E’ vero, oggi siuna persona. Ma si tratta, comunque andrà a finire, di una persona che porterà avanti la visione di un gruppo che ha lavorato duramente in questi 5 anni. Allora in bocca al lupo, Andrea Russi e Valentina Sganga! Oggi ...

"E' vero, oggi siuna persona. Ma si tratta, comunque andrà a finire, di una persona che porterà avanti la ... a proposito delle votazioni online in corso per eleggere il candidato sindaco del. ...... a partire da oggi, potranno cliccare per procedere con il voto ", si legge sul portalenello spiegare come siper scegliere il candidato grillino alle Elezioni Amministrative.