M5S | Valentina Sganga è la candidata sindaca

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Con il 54 per cento delle preferenze èladel Movimento 5 Stelle. L’attuale capogruppo in consiglio comunale batte lo sfidante Andrea Russi, consigliere e presidente della Commissione commercio, nel voto sulla nuova piattaforma SkyVote. L'articolo proviene da Nuova Società.

... i No Vax manifestano a Torino Giulia Zanotti - Luglio 21, 2021 Torino, domani il candidato ... 2021 Palazzo di città Cinque Stelle,Sganga candidata sindaca di Torino: 'Porterò avanti ...: 'Far west inaccettabile' "Quanto accaduto a Voghera - diceBarzotti, deputata del Movimento 5 Stelle - desta sgomento e rabbia. E' inaccettabile che un uomo disarmato possa perdere la ...Chiuse le votazioni degli iscritti torinesi sulla nuova piattaforma Sky Vote: la capogruppo ha incassato il 54 per cento dei voti ...Valentina Sganga è la candidata a sindaco del M5S Torino per le Comunali 2021. Dopo una lunga attesa, prolungatasi ulteriormente per gli scontri a livello nazionale tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, ...