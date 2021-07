M5s | Valentina Sganga è la candidata sindaca a Torino

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è ladel Movimento 5 Stelle a. Lo ha ufficializzato il senatore pentastellato Vito Crimi in diretta Facebook, al termine della giornata di votazioni online sulla nuova piattaforma SkyVote., attuale capogruppo in Consiglio comunale, ha ottenuto il 54,24% delle preferenze, avendo la meglio su Andrea Russi, fermo al 45,76%.

