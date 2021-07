M5S, Sganga candidata sindaca a Torino: scelta su SkyVote (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Valentina Sganga, attuale capogruppo di M5S in Consiglio comunale, è la candidata sindaca di Torino per il Movimento 5 Stelle. Lo ha deciso la votazione su SkyVote. Sganga ha ottenuto il 54,24% dei consensi, Andrea Russi, consigliere comunale di Torino e secondo candidato alla carica di sindaco, il 45,76% dei voti. Ad ufficializzare l'esito del voto su Facebook è stato Vito Crimi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Valentina, attuale capogruppo di M5S in Consiglio comunale, è ladiper il Movimento 5 Stelle. Lo ha deciso la votazione suha ottenuto il 54,24% dei consensi, Andrea Russi, consigliere comunale die secondo candidato alla carica di sindaco, il 45,76% dei voti. Ad ufficializzare l'esito del voto su Facebook è stato Vito Crimi.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' Valentina Sganga la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle di Torino. Capogruppo pentastellata in Consiglio c… - rep_torino : M5s prosegue con le donne: Sganga è la candidata cinque stelle per la poltrona di sindaco a Torino [di Mariachiara… - ultimora_pol : #Italia #Piemonte #Torino #Primarie #M5S Con il 54,24% dei voti, Valentina #Sganga è stata nominata candidata sinda… - andreastoolbox : M5s, Valentina Sganga è la candidata sindaca a Torino | Sky TG24 - fisco24_info : M5S, Sganga candidata sindaca a Torino: scelta su SkyVote: L'attuale capogruppo del Movimento in Consiglio comunale… -