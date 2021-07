Lutto a Olbia per la morte di Mario Giua | stroncato da un arresto cardiaco a 55 anni

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Visited 318 times, 596 visits today) Notizie Simili: Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Un altroa Telti che piange la scomparsa di Rita Lutzu Dal restyling del Cala di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Olbia

Gallura Oggi

... si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Francesco ad. (Visited 318 times, 596 visits today) Notizie Simili: Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Un altro...Ilnel Movimento 5 Stelle.nel Movimento 5 Stelle diper la scomparsa di Giovanni Piccinnu. Settantasei anni è stato una delle colonne portanti del Movimento sin dalle prime battute dando un contributo fondamentale ...Incidente mortale nella tarda mattinata, al chilometro 6,1 della statale 131 Dir, all’altezza di Ghilarza in direzione Olbia, in cui ha perso la vita un 51enne di Jerzu, Graziano Piras, appartenente a ...nelle scorse ore il Movimento 5 Stelle è stato colpito da un lutto: secondo quanto riportato da “Olbianova.it”, infatti, è morto a 76 anni Giovanni Piccinnu, importante punto di riferimento locale che ...