"L'ultimo chiodo nella bara". La Regina Elisabetta delusa da Harry, arriva una pesante minaccia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Solo delusione per la Regina Elisabetta dopo la notizia del libro-verità del nipote Harry, che dovrebbe essere pubblicato alla fine del 2022. Un'autobiografia che getta scompiglio a corte e rischia di essere l'ennesimo colpo basso alla Corona. Il Daily Mail ha rivelato che a Palazzo regna il “caos, un senso di choc e furia”. Un insider ha dichiarato: “Questo è il momento dal quale non si torna indietro, l'ultimo chiodo nella bara della relazione tra la royal family e Harry”. A corte non si riesce a capire come mai il duca di Sussex voglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Solo delusione per ladopo la notizia del libro-verità del nipote, che dovrebbe essere pubblicato alla fine del 2022. Un'autobiografia che getta scompiglio a corte e rischia di essere l'ennesimo colpo basso alla Corona. Il Daily Mail ha rivelato che a Palazzo regna il “caos, un senso di choc e furia”. Un insider ha dichiarato: “Questo è il momento dal quale non si torna indietro, l'della relazione tra la royal family e”. A corte non si riesce a capire come mai il duca di Sussex voglia ...

Advertising

FilippoCarmigna : Harry, il libro sarà «l'ultimo chiodo sulla bara del rapporto con la Royal Family. Carlo non sa nulla» - infoitcultura : Harry, il libro sarà «l'ultimo chiodo sulla bara del rapporto con la Royal Family. Carlo non sa nulla» - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Principe Harry, il suo libro sarà «l'ultimo chiodo sulla bara del rapporto con la Royal Family. Carlo non sapeva nulla»… - ilmessaggeroit : Principe Harry, il suo libro sarà «l'ultimo chiodo sulla bara del rapporto con la Royal Family. Carlo non sapeva nu… - looking4wd : RT @looking4wd: @boni_castellane In effetti con un po di fortuna questo potrebbe (involontariamente) essere l'ultimo chiodo sulla bara del… -