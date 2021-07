Luciana Littizzetto in ospedale scherza su Instagram: “Ricomincia il recupero” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Luciana Littizzetto è tornata sotto i ferri e su Instagram ha scherzato sulle sue condizioni di salute. La comica di Che tempo che fa ha pubblicato un suo scatto in ospedale, rassicurando i fan, amici e colleghi. “E sono ancora qua. Eh già”, ha scherzato Luciana, utilizzando dei versi di una celebre canzone di Vasco Rossi. E poi ha aggiunto: “Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff”. Si tratta sicuramente di uno strascico di un vecchio incidente risalente alla fine del 2019, quando la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 luglio 2021)è tornata sotto i ferri e suhato sulle sue condizioni di salute. La comica di Che tempo che fa ha pubblicato un suo scatto in, rassicurando i fan, amici e colleghi. “E sono ancora qua. Eh già”, hato, utilizzando dei versi di una celebre canzone di Vasco Rossi. E poi ha aggiunto: “Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti.l’ambaradan del. Ufffff”. Si tratta sicuramente di uno strascico di un vecchio incidente risalente alla fine del 2019, quando la ...

