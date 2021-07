Luciana Littizzetto in ospedale, la foto su Instagram: 'Sono ancora qua'. (Di mercoledì 21 luglio 2021) in ospedale, la foto su : ecco cos'è accaduto. L'attrice ospite fissa di Che tempo che fa con Fabio Fazio ha postato su Instagram uno scatto dal letto di ospedale, con una didascalia eloquente: 'E ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) in, lasu : ecco cos'è accaduto. L'attrice ospite fissa di Che tempo che fa con Fabio Fazio ha postato suuno scatto dal letto di, con una didascalia eloquente: 'E ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : “Sono #Ancora in #Ospedale”. #Luciana #Littizzetto, #Nuovi #Problemi di #Salute: “Sbriciolata come un wafer”… - FQMagazineit : Luciana Littizzetto in ospedale prova a scherzarci su, citando Vasco: “Eh già…” - infoitcultura : Luciana Littizzetto sotto i ferri, dall’ospedale cita Vasco Rossi: 'E sono ancora qua. Eh già' - infoitcultura : Luciana Littizzetto in ospedale: cosa sta succedendo – FOTO - infoitcultura : Luciana Littizzetto in ospedale: l’intervento, come sta -