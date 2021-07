Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale: cosa le è successo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Luciana Littizzetto, purtroppo, è finita nuovamente in ospedale: il motivo e le condizioni di salute dell’attrice comica Luciana Littizzetto (Instagram)Luciana Littizzetto torna di nuovo in ospedale. La comica di Che tempo che fa? è stata infatti già operata nel 2019. Allora i motivi del ricovero erano legati ad una frattura del polso e della rotula in un’incidente. Questo ha comportato una complessa operazione ed un lento recupero. Leggi anche-> Uomini e Donne, scelta tronista transgender: è la prima volta nella ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 21 luglio 2021), purtroppo, è finita nuovamente in: il motivo e le condizioni di salute dell’attrice comica(Instagram)torna diin. La comica di Che tempo che fa? è stata infatti già operata nel 2019. Allora i motivi del ricovero erano legati ad una frattura del polso e della rotula in un’incidente. Questo ha comportato una complessa operazione ed un lento recupero. Leggi anche-> Uomini e Donne, scelta tronista transgender: è la prima volta nella ...

