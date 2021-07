Love is in the air, trama 21 luglio: un duro colpo per Ferit (Di mercoledì 21 luglio 2021) Love is in the air assicurerà al pubblico di Canale 5 una puntata davvero esplosiva con Ferit che farà un'amara scoperta in grado di rivoluzionare completamente le sue scelte di vita. La trama della soap opera turca di oggi, mercoledì 21 luglio, racconta, infatti, che Selin si recherà in ufficio da Serkan e finalmente i due parleranno della fine della loro relazione e del fatto che l'imprenditore alla fine abbia scelto di stare con Eda. La ragazza, dal canto suo, spiegherà al suo ex fidanzato di essere ancora innamorata di lui, ma di aver deciso di andare avanti con i preparativi del suo matrimonio con ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 luglio 2021)is in the air assicurerà al pubblico di Canale 5 una puntata davvero esplosiva conche farà un'amara scoperta in grado di rivoluzionare completamente le sue scelte di vita. Ladella soap opera turca di oggi, mercoledì 21, racconta, infatti, che Selin si recherà in ufficio da Serkan e finalmente i due parleranno della fine della loro relazione e del fatto che l'imprenditore alla fine abbia scelto di stare con Eda. La ragazza, dal canto suo, spiegherà al suo ex fidanzato di essere ancora innamorata di lui, ma di aver deciso di andare avanti con i preparativi del suo matrimonio con ...

