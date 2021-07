Love is in the air, anticipazioni: Ferit lascia Selin sull’altare (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nonostante Selin sia ancora innamorata di Serkan, ormai ha capito che non ci sono più speranze e sposerà comunque Ferit. Il promesso sposo ha ascoltato la conversazione tra lei e Serkan scoprendo quindi che la fidanzata nutre dei sentimenti verso il suo ex a poche ore dal matrimonio. L’uomo si sentirà male. Nel mentre Piril ha baciato Engin che tentennava a fare dei passi in avanti verso di lei nonostante sia veramente preso dalla ragazza. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani giovedì 22 luglio 2021… Love is in the air, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nonostantesia ancora innamorata di Serkan, ormai ha capito che non ci sono più speranze e sposerà comunque. Il promesso sposo ha ascoltato la conversazione tra lei e Serkan scoprendo quindi che la fidanzata nutre dei sentimenti verso il suo ex a poche ore dal matrimonio. L’uomo si sentirà male. Nel mentre Piril ha baciato Engin che tentennava a fare dei passi in avanti verso di lei nonostante sia veramente preso dalla ragazza. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con lediis in the air per la puntata di domani giovedì 22 luglio 2021…is in the air, ...

