Love is in the air, anticipazioni 22 luglio: il matrimonio di Selin finisce male

anticipazioni Love is in the air: puntata 22 luglio. Il matrimonio di Selin finisce male, non poteva andare peggio. Intanto Eda e Serkan… 

Il matrimonio di Selin

Il giorno del matrimonio è arrivato: Selin e Ferit si ritroveranno all'altare per giurarsi eterno amore. La donna aveva deciso di fare sul serio con il suo fidanzato dopo aver visto Eda e Serkan in atteggiamenti intimi e romantici. Non c'è più speranza di tornare insieme a lui: appena lo ha compreso, non ha avuto più remore a sposare il suo promesso ...

