L’Odissea di Antetokounmpo | il campione Nba che da apolide vendeva borse nelle strade di Atene e divideva le scarpe da gioco col fratello

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Come ha detto coach Bud: ora dobbiamo vincere di nuovo”. Tiene stretto in una mano il trofeo diNba e con l’altra coccola il premio di Mvp delle Finals, ma Giannisgià pensa al futuro. Forse perché quando infili una gara-6 da 50 punti, 15 rimbalzi e 5 stoppate – numeri inspiegabili, che in un match per l’anello mancavano dai tempi di Bob Petit, correva l’anno 1958 – capita di essere presi da una certa vertigine e di voler puntare ancora più in alto. O forse perché guardare oltre l’orizzonte è l’unico modo che un gigante ha per stare al mondo. Quel che è certo che è i Milwaukee Bucks ritrovano un titolo che mancava da 50 anni esatti ...