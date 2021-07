Locatelli, l’Arsenal vuole chiudere per il centrocampista del Sassuolo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Locatelli sembra in procinto a diventare un giocatore dell’Arsenal. Secondo Fanpage, gli inglesi vogliono chiudere con il Sassuolo per 40 milioni di euro. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui vuole andare a Torino: la volontà del giocatore sarà decisiva” Locatelli-Juventus, al Sassuolo 30 milioni di euro più una contropartita. I dettagli Calciomercato Fiorentina, nel mirino Scamacca del ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)sembra in procinto a diventare un giocatore del. Secondo Fanpage, gli inglesi voglionocon ilper 40 milioni di euro. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti sulla trattativa-Juve: “Luiandare a Torino: la volontà del giocatore sarà decisiva”-Juventus, al30 milioni di euro più una contropartita. I dettagli Calciomercato Fiorentina, nel mirino Scamacca del ...

Advertising

infoitsport : L'Arsenal insiste per Locatelli - TUTTOJUVE_COM : L'Arsenal insiste per Locatelli - pazzodigiuve : Pjanic-Juve è una cosa da fine agosto, se al bosniaco non dovessero arrivare altre proposte. L'Arsenal ha abbandona… - dr91j : RT @pazzodigiuve: Andrea d’Amico, agente di Fagioli: “Allegri ne ha cantato lodi 2-3 anni fa e ha tutta la voglia di averlo all’opera in ri… - 10carlo1982 : @a_d_p_7 @sportmediaset Figurati se l’arsenal ha problemi ad accontentare le altissime richieste di Locatelli. Il p… -