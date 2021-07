«Lo volevo scandalosamente bello e ho chiamato Renzo Piano»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Emergency nasce con il proposito di portare cure e assistenza medica laddove disuguaglianze, conflitti, discriminazioni rendono difficile, quando non impossibile, l’accesso. Nasce sulla scia di un sogno, o di una follia, che però agisce concretamente da molti anni. Una sfida difficile. Ma questo non impedisce di alzare sempre l’asticella: quando Gino Strada ha contattatoper proporgli di progettare il nuovo ospedale in Uganda, gli disse che lo voleva «». E così è stato. Com’è nata l’idea di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.