Lo Russo inaugura la sede del comitato elettorale

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Unche non è “mio, ma nostro: di una coalizione e di una squadra di donne e uomini e di tutti coloro che ci vorranno dare una mano”. Così Stefano Locandidato del centrosinistra a sindaco di Torino descrive ladel suoto oggi in Corso Lione 85, angolo piazza Delpiano. L'articolo proviene da Nuova Società.

