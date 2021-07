LIVE – Verona-Real Vicenza | amichevole precampionato 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladivalida per ildegli scaligeri. La squadra di Di Francesco è pronta a scendere in campo contro una selezione dillo inferiore per mettere i primi minuti sulle gambe in vista dell’imminente inizio, fra ormai un mese esatto, della nuova stagione che sarà proprio l’Hellas a inaugurare. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di mercoledì 21 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà aggiornati in tempoe per non farvi perdere nemmeno un istante. COME ...