LIVE - Politano: "Deluso per la mancata qualificazione in Champions. Vi dico cosa è successo in Napoli-Verona" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale dell'incontro in Piazza Madonna della Pace, nel ritiro di Dimaro, che ci sarà tra i tifosi del Napoli, Luciano Spalletti, Piotr Zielinski e Matteo Politano. Di seguito le parole di Politano: Più Deluso per la mancata convocazione o per la mancata qualificazione Champions del Napoli?"Sono più Deluso per il Napoli. Purtroppo ce l'abbiamo messa tutto ma non siamo riusciti ad arrivare dove meritavamo. C'è moltissima ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale dell'incontro in Piazza Madonna della Pace, nel ritiro di Dimaro, che ci sarà tra i tifosi del, Luciano Spalletti, Piotr Zielinski e Matteo. Di seguito le parole di: Piùper laconvocazione o per ladel?"Sono piùper il. Purtroppo ce l'abbiamo messa tutto ma non siamo riusciti ad arrivare dove meritavamo. C'è moltissima ...

