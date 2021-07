LIVE - Politano a Dimaro | Deluso per la mancata qualificazione in Champions Vi dico cosa è successo in Napoli-Verona

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale dell'incontro in Piazza Madonna della Pace, nel ritiro di, che ci sarà tra i tifosi del, Luciano Spalletti, Piotr Zielinski e Matteo. Di seguito le parole di: Piùper laconvocazione o per ladel?"Sono piùper il. Purtroppo ce l'abbiamo messa tutto ma non siamo riusciti ad arrivare dove ...