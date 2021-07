LIVE Italia-USA 0-2, Olimpiadi Tokyo softball in DIRETTA: vincono le americane, ma le azzurre convincono (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a domani con Italia-Australia! L’ultima partita della giornata sarà quella tra Canada e Messico, alle ore 8:00 anche questa. Fukushima anche in questo caso teatro della sfida. L’Italia tornerà, lo ricordiamo, domani alle ore 8:00 contro l’Australia. E sarà probabilmente una delle sfide decisive per tentare di agganciare la zona che si vuole raggiungere, quella della sfida per il bronzo. 0-2 Finisce con un altro strikeout, vincono gli Stati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a domani con-Australia! L’ultima partita della giornata sarà quella tra Canada e Messico, alle ore 8:00 anche questa. Fukushima anche in questo caso teatro della sfida. L’tornerà, lo ricordiamo, domani alle ore 8:00 contro l’Australia. E sarà probabilmente una delle sfide decisive per tentare di agganciare la zona che si vuole raggiungere, quella della sfida per il bronzo. 0-2 Finisce con un altro strikeout,gli Stati ...

