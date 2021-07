LIVE Italia-USA 0-2, Olimpiadi Tokyo softball in DIRETTA: brave le azzurre, sconfitta di misura (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-USA 0-2 AVVISTATO UN ORSO NERO NEI PRESSI DELLO STADIO Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a domani con Italia-Australia! L’ultima partita della giornata sarà quella tra Canada e Messico, alle ore 8:00 anche questa. Fukushima anche in questo caso teatro della sfida. L’Italia tornerà, lo ricordiamo, domani alle ore 8:00 contro l’Australia. E sarà probabilmente una delle sfide decisive per tentare di agganciare la zona che si vuole raggiungere, quella della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-USA 0-2 AVVISTATO UN ORSO NERO NEI PRESSI DELLO STADIO Termina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a domani con-Australia! L’ultima partita della giornata sarà quella tra Canada e Messico, alle ore 8:00 anche questa. Fukushima anche in questo caso teatro della sfida. L’tornerà, lo ricordiamo, domani alle ore 8:00 contro l’Australia. E sarà probabilmente una delle sfide decisive per tentare di agganciare la zona che si vuole raggiungere, quella della ...

Advertising

Eurosport_IT : Puntate la sveglia, si comincia a tifare Italia! ??? ?? Alle 5:00 in campo la Nazionale italiana femminile di softba… - europainitalia : ?? ?? Al via tra poco alle 10 l’evento “Dalla conferenza sul futuro dell’Europa al PNRR: le sfide della Next Generati… - DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #RuiPatricio: contratto fino al 30 giugno 2024 - TuttoCorsi : Dal Davide #Firenze al Colosseo di #Roma ai 4 Canti di #Palermo, passando per il Duomo di #Milano e le 2 Torri di… - AdrianaBaso : RT @LuigiBrugnaro: #RedentoreVenezia2021, il primo grande evento in Italia con l'obbligo di registrazione e #GreenPass. Grazie alla macchin… -