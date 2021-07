LIVE Italia-USA 0-2, Olimpiadi Tokyo softball in DIRETTA: allungano le americane nel quinto inning (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Strikeout, il nono di Osterman, con qualche dubbio sull’ultima palla esterna. C’è Carosone ora. Situazione di conto pieno, 3 ball e 2 strike. Gira la mazza in foul a sinistra Fama, 1 ball e 2 strike. 0-2 Strikeout di Osterman, 1 out. Arriva Amanda Fama. Un ball e due strike su palla in foul di Howard. C’è Howard di fronte a Osterman. SESTO inning 0-2 Eliminata al volo col brivido Moultrie! Fama e Gasparotto quasi non se la chiamano, ma l’importante è che si evitino più punti USA. Finisce il quinto inning. Due ball. 0-2 Stavolta la base su ball arriva, basi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Strikeout, il nono di Osterman, con qualche dubbio sull’ultima palla esterna. C’è Carosone ora. Situazione di conto pieno, 3 ball e 2 strike. Gira la mazza in foul a sinistra Fama, 1 ball e 2 strike. 0-2 Strikeout di Osterman, 1 out. Arriva Amanda Fama. Un ball e due strike su palla in foul di Howard. C’è Howard di fronte a Osterman. SESTO0-2 Eliminata al volo col brivido Moultrie! Fama e Gasparotto quasi non se la chiamano, ma l’importante è che si evitino più punti USA. Finisce il. Due ball. 0-2 Stavolta la base su ball arriva, basi ...

