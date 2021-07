LIVE Italia-USA 0-1, Olimpiadi Tokyo softball in DIRETTA: Arioto porta in vantaggio le americane nel quarto inning (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Terzo strike, 2 out. Gira di nuovo a vuoto la mazza. Tocca a Laura Vigna. Due ball, due strike con Koutsoyanopulos che ha girato a vuoto la mazza ora. Due ball. 0-1 Terzo strike ed eliminazione per Gasparotto, torna Giulia Koutsoyanopulos. Discutono Osterman e la catcher Munro prima di ripartire, siamo a 0 ball, 2 strike. Ritorna Marta Gasparotto. 0-1 VALIDA DI FILLER! Bella, profonda e a sinistra, c’è il singolo! 0-1 Con conto 2-2 Filler fa schizzare la palla a sinistra, ma in foul. Un ball, due strike. Arriva Andrea Filler per questo tentativo di raddrizzare la situazione. QUINTO inning 0-1 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATerzo strike, 2 out. Gira di nuovo a vuoto la mazza. Tocca a Laura Vigna. Due ball, due strike con Koutsoyanopulos che ha girato a vuoto la mazza ora. Due ball. 0-1 Terzo strike ed eliminazione per Gasparotto, torna Giulia Koutsoyanopulos. Discutono Osterman e la catcher Munro prima di ripartire, siamo a 0 ball, 2 strike. Ritorna Marta Gasparotto. 0-1 VALIDA DI FILLER! Bella, profonda e a sinistra, c’è il singolo! 0-1 Con conto 2-2 Filler fa schizzare la palla a sinistra, ma in foul. Un ball, due strike. Arriva Andrea Filler per questo tentativo di raddrizzare la situazione. QUINTO0-1 ...

