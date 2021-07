LIVE Italia-USA 0-0, Olimpiadi Tokyo softball in DIRETTA: ancora parità dopo tre inning (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rimbalzante DIRETTAmente nelle mani di Greta Cecchetti, che poi serve in prima Gasparotto: 3 out, eliminazione e ancora 0-0. Finora ottima, davvero ottima prova delle azzurre! E di nuovo Chidester va davanti a Greta Cecchetti. Janie Reed ora in battuta, anche qui tentato il doppio gioco, che riesce solo a metà perché Reed è eliminata, ma McCleney va in seconda. 2 out. Quattro ball in fila, base gratis regalata a McCleney. Subito due ball. Ritroviamo McCleney. E arriva lo strikeout in questo caso! 1 out. Rimbalzante che va in foul. Munro colpisce in foul, due strike. Due ball, uno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARimbalzantemente nelle mani di Greta Cecchetti, che poi serve in prima Gasparotto: 3 out, eliminazione e0-0. Finora ottima, davvero ottima prova delle azzurre! E di nuovo Chidester va davanti a Greta Cecchetti. Janie Reed ora in battuta, anche qui tentato il doppio gioco, che riesce solo a metà perché Reed è eliminata, ma McCleney va in seconda. 2 out. Quattro ball in fila, base gratis regalata a McCleney. Subito due ball. Ritroviamo McCleney. E arriva lo strikeout in questo caso! 1 out. Rimbalzante che va in foul. Munro colpisce in foul, due strike. Due ball, uno ...

Advertising

Eurosport_IT : Puntate la sveglia, si comincia a tifare Italia! ??? ?? Alle 5:00 in campo la Nazionale italiana femminile di softba… - europainitalia : ?? ?? Al via tra poco alle 10 l’evento “Dalla conferenza sul futuro dell’Europa al PNRR: le sfide della Next Generati… - DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #RuiPatricio: contratto fino al 30 giugno 2024 - zazoomblog : LIVE Italia-USA 0-0 Olimpiadi Tokyo softball in DIRETTA: primo inning senza brividi - #Italia-USA #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Italia-Usa 0-0 softball Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Italia-Usa #softball #Tokyo #2020: -