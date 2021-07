LIVE - Conferenza da Dimaro, Spalletti Zielinski e Politano incontrano i tifosi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Luciano Spalletti, Piotr Zielinski e Matteo Politano sono i 3 protagonisti dell'incontro serale tra squadra e tifosi qui a Dimaro. Segui il nostro LIVE: Il primo a parlare è proprio il mister Spalletti: Un piacere essere qui, il piacere è nostro il nostro lavoro passa attraverso i pensieri e le emozioni dei tifosi. Siamo felici di essere qui. Ho già ricevuto mezza risposta dal mio gruppo, hanno confermato le mie aspettative iniziali. Napoli è una piazza importante e potrebbe sembrare difficile da sopportare, ma è sentendo il vostro fiato sul ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Luciano, Piotre Matteosono i 3 protagonisti dell'incontro serale tra squadra equi a. Segui il nostro: Il primo a parlare è proprio il mister: Un piacere essere qui, il piacere è nostro il nostro lavoro passa attraverso i pensieri e le emozioni dei. Siamo felici di essere qui. Ho già ricevuto mezza risposta dal mio gruppo, hanno confermato le mie aspettative iniziali. Napoli è una piazza importante e potrebbe sembrare difficile da sopportare, ma è sentendo il vostro fiato sul ...

