LIVE – Bollettino oggi | mercoledì 21 luglio | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di21. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, tutte le regioni e le province autonome del Bel Paese sono in zona bianca. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 3.558 nuovi ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, le notizie. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre. Oggi il Cdm. LIVE - morettweet : RT @SkyTG24: Covid, le notizie. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre. Oggi il Cdm. LIVE - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Covid, le notizie. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre. Oggi il Cdm. LIVE - andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 21 luglio | Sky TG24 - titty_napoli : RT @SkyTG24: Covid, le notizie. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre. Oggi il Cdm. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

Il decreto anti - Covid con i nuovi parametri di rischio per le regioni e con la disciplina del green pass dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri nella giornata di oggi. Si va verso ...Dalla riunione sulla definizione dei parametri per i profili di rischio delle Regioni emerge la proposta di una soglia pari al 15 - 20% di posti occupati negli ospedali per restare in zona bianca. Si ...LIVE – BOLLETTINO oggi, mercoledì 21 luglio: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre. Oggi il Cdm. LIVE ...