Lista Toti-Sgarbi con Michetti: moderati, liberali e animalisti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – Un 'listone' unico composto dai partiti nazionali Rinascimento e Coraggio Italia (Cambiamo), supportati dalle realtà civiche Cantiere Italia e Democrazia del Popolo e da Rivoluzione AnimaLista. Giovanni Toti e Vittorio Sgarbi, in una conferenza stampa a Palazzo Ferrajoli, hanno presentato stamattina la Lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti che affiancherà quelle dei partiti di coalizione alle prossime amministrative per la corsa al Campidoglio. "C'è un grande contributo di idee che stanno arricchendo il programma di un centrodestra unito, con una forte ...

