L'Iss conferma l'efficacia dei vaccini: l'incidenza di casi tra i vaccinati è 10 volte inferiore (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'incidenza del numero dei casi di positività al coronavirus nella popolazione vaccinata è dieci volte inferiore a quella registrata nella popolazione non vaccinata. Lo riporta l'Istituto Superiore di ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'del numero deidi positività al coronavirus nella popolazione vaccinata è diecia quella registrata nella popolazione non vaccinata. Lo riporta l'Istituto Superiore di ...

Advertising

Efisio31251859 : @Quokka76 @EffeBoccia Bene i dati per chi leggera dopo gli ho lasciati in abbondanza! E comunque basta cercare i si… - PrvaZylm : @RealF0lkBlues @agorarai @MassimoGalli51 Conferma che il cervello anche solo avete non.lo usate. Pecoroni! Ah quell… - Gaiawinner07 : @azangrillo @Corriere facciamo chiarezza per i covidioti. 130000 morti,incidenza su over 30 0,0083% quindi 1079, il… - GandalfGrigioOf : @ylucaselli @ylucaselli per chi chiedeva se il vaccino proteggesse anche da contagio e trasmissione: si sapeva già,… - aborruso : @lucalista @hmqxvcn @sapomnia @INFN_ @istsupsan @24infodata @sole24ore @ondatait @GiorgiaLodi @tonini_stef Ciao… -