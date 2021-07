Liquori prodotti con alcol per gel anti - Covid: 20 indagati a Napoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) commenta Per produrre amari e limoncelli, utilizzavano alcol denaturato proveniente dall'estero e destinato alla realizzazione di gel disinfettanti anti - Covid: una ventina di persone è ora iscritta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) commenta Per produrre amari e limoncelli, utilizzavanodenaturato proveniente dall'estero e destinato alla realizzazione di gel disinfett: una ventina di persone è ora iscritta ...

