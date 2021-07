L' invasione delle azzurre alle Olimpiadi

Leggi su espresso.repubblica

Per la prima volta nella storia la spedizione italiana ai giochi è composta quasi per metà da donne. Oggi sono 184. A Tokyo 1964 erano undici su 159. Le nostre atlete puntanomedaglie e a conquistare la parità di genere sul campo. Ma dietro le scrivanie del Coni il maschio in età avanzata rimane padrone