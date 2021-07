L’Inter ufficializza | “Rinunciamo alla Florida Cup Troppi rischi nei viaggi internazionali”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L‘Inter hato con una nota sul sito che non si recherà in America per disputare la tournée internazionale dellaCup. Questo il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica che non si recherà negli USA per laCup in considerazione deiche, allo stato attuale, comportano gli spostamentiin conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia,che hanno già causato il ritiro dpartecipazione da parte di Arsenal FC”. COMUNICATO Nota ufficiale di FC Internazionale Milano https://t.co/VKfdCLfcnE — Inter ...