"L'Inghilterra è passata da mille a 50mila casi al giorno. La prossima sarà l'Italia"

Il microbiologo patavino Andrea Crisanti interviene sull'attuale situazione che sta sconvolgendo il Regno Unito. A suo dire l'Italia non è lontana da quello scenario catastrofico. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 4259 unità e portano il totale a 4.297.337. Da ieri 21 morti che fanno L'articolo proviene da Leggilo.org.

