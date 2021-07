L’indizio che distrugge il sogno di mercato di Allegri

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Paris Saint Germain si sfila dalla corsa per Cristiano Ronaldo: Mbappé scelto come testimonial della seconda maglia della nuova stagione. Non lo ha mai detto pubblicamente ma, in fondo, ci sperava. Dopo l’annuncio odierno del Psg, invece, Massimilianodovrà mettersi il cuore in pace. Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus anche la prossima stagione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.