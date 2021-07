L’immunità che cercano i pm antimafia che criticano Cartabia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dunque, secondo i dottori Gratteri e Cafiero De Raho, pezzi da novanta della “magistratura anti-mafia”, la riforma della prescrizione proposta dal governo Draghi e dalla Ministra Cartabia produrrà un cataclisma. Falcidiati, nientedimeno, il 50% dei processi penali pendenti in Appello, e tutti i maxi processi. Centinaia di mafiosi torneranno liberi a sciamare per le strade del nostro paese, e con essi politici ed amministratori corrotti, violentatori ladri e lupi mannari di vario genere. La sicurezza dell’Italia, ammoniscono, è in pericolo. Propongo alcune brevi riflessioni. Primo. Mi si dica in quale altro paese del mondo sia consentito che due magistrati in carica, il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dunque, secondo i dottori Gratteri e Cafiero De Raho, pezzi da novanta della “magistratura anti-mafia”, la riforma della prescrizione proposta dal governo Draghi e dalla Ministraprodurrà un cataclisma. Falcidiati, nientedimeno, il 50% dei processi penali pendenti in Appello, e tutti i maxi processi. Centinaia di mafiosi torneranno liberi a sciamare per le strade del nostro paese, e con essi politici ed amministratori corrotti, violentatori ladri e lupi mannari di vario genere. La sicurezza dell’Italia, ammoniscono, è in pericolo. Propongo alcune brevi riflessioni. Primo. Mi si dica in quale altro paese del mondo sia consentito che due magistrati in carica, il ...

