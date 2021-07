Libri, a ‘Sorrento Incontra’ il nuovo lavoro di Pino Imperatore “Tutti matti per gli Esposito” (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’umorismo di Pino Imperatore sarà il protagonista dell’appuntamento in programma per venerdì 23 luglio, alle ore 19.30 al chiostro di San Francesco. Intervistato da Francesco Pinto, docente di Comunicazione e Processi Culturali all’Università Federico II di Napoli, lo scrittore presenterà il suo ultimo libro, “Tutti matti per gli Esposito”, edito da Salani. L’appuntamento rientra nella rassegna Sorrento Incontra, organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’Istituto di Cultura Torquato Tasso e con la libreria Tasso. Protagonista del romanzo è Tonino Esposito, che prova a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’umorismo disarà il protagonista dell’appuntamento in programma per venerdì 23 luglio, alle ore 19.30 al chiostro di San Francesco. Intervistato da Francesco Pinto, docente di Comunicazione e Processi Culturali all’Università Federico II di Napoli, lo scrittore presenterà il suo ultimo libro, “per gli”, edito da Salani. L’appuntamento rientra nella rassegna Sorrento Incontra, organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’Istituto di Cultura Torquato Tasso e con la libreria Tasso. Protagonista del romanzo è Tonino, che prova a ...

