Libero De Rienzo | l' autopsia non chiarisce le cause della morte | si attende l' esame tossicologico

L'autopsia non ha sciolto i dubbi su che cosa ha causato l'infarto di Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua abitazione romana la sera del 15 luglio scorso. I risultati dell'autopsia di Libero De Rienzo si sono rivelati parziali e non sufficienti per chiarire le cause della morte dell'attore, di conseguenza, l'esame autoptico svolto oggi all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli non ha sciolto i dubbi su cosa ha portato alla morte il 44enne, trovato senza vita nella sua abitazione

