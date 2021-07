Libero De Rienzo | domani i funerali | ‘Saranno pubblici Tutti potranno celebrare Picchio’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Si svolgeranno, 22 luglio, idiDe; l’attore trovato morto giovedì scorso nella sua casa in zona Madonna del Riposo, a Roma. Dopo una settimana esatta, alle 15:00, l’ultima funzione si svolgerà nella piccola chiesa del cimitero di Partenopoli (AV). Leggi anche:De, è giallo sulla morte: trovata eroina nell’appartamento. Martedì l’autopsia A rendere noto l’evento – perché sarà pubblico – è stato il legale Piergiorgio Assumma, l’avvocato di famiglia. “I, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, ...