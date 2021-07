Leyna Bloom, prima transgender in copertina di “Sports Illustrated” per lo speciale costumi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sports Illustrated ha scelto Leyna Bloom come protagonista di una delle tre copertine della Swimsuit Issue, il numero di luglio dedicato ai costumi. Una scelta senza precedenti per il magazine, che per la prima volta punta su una modella transgender. “Sono felice e onorata… è un momento storico per le ragazze come me perché ci permette di essere viste”, ha scritto sui social. Sulla cover di Sports Illustrated, Leyna appare più provocante che mai, con i capelli ricci mossi dal vento, in ginocchio a gambe divaricate sulla ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 luglio 2021)ha sceltocome protagonista di una delle tre copertine della Swimsuit Issue, il numero di luglio dedicato ai. Una scelta senza precedenti per il magazine, che per lavolta punta su una modella. “Sono felice e onorata… è un momento storico per le ragazze come me perché ci permette di essere viste”, ha scritto sui social. Sulla cover diappare più provocante che mai, con i capelli ricci mossi dal vento, in ginocchio a gambe divaricate sulla ...

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Leyna Bloom, prima transgender in copertina di 'Sports Illustrated' per lo speciale costumi #leynabloom - zazoomblog : Leyna Bloom prima donna nera e transgender sulla copertina di Sports Illustrated - #Leyna #Bloom #prima #donna - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Leyna Bloom, prima transgender in copertina di 'Sports Illustrated' per lo speciale costumi #leynabloom - MediasetTgcom24 : Leyna Bloom, prima transgender in copertina di 'Sports Illustrated' per lo speciale costumi #leynabloom… - annuccia72 : Sports Illustrated e la copertina dedicata alla transgender Leyna Bloom. -

