L’estate di Francesca Cipriani: sole, mare e amore con il suo nuovo fidanzato [FOTO] (Di mercoledì 21 luglio 2021) Francesca Cipriani si sta godendo la sua estate in dolce compagnia. La showgirl, infatti, pare che dopo tanto tempo passato da single abbia finalmente trovato l’anima gemella, Alessandro Rossi. Tra l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione e l’imprenditore le cose sembrano procedere più che bene, nonostante questo sia solo il primo mese insieme. … L'articolo L’estate di Francesca Cipriani: sole, mare e amore con il suo nuovo fidanzato FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 luglio 2021)si sta godendo la sua estate in dolce compagnia. La showgirl, infatti, pare che dopo tanto tempo passato da single abbia finalmente trovato l’anima gemella, Alessandro Rossi. Tra l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione e l’imprenditore le cose sembrano procedere più che bene, nonostante questo sia solo il primo mese insieme. … L'articolodicon il suoproviene da Velvet Gossip.

Advertising

francesca_gv14 : RT @Digreeee: Ma come cazzo vi fa a piacere l’estate… - francesca_campi : RT @sofiaarosso: Tweet di odio verso me stessa che in un test d’ingresso per l’università penso di avere a disposizione tremila ore quando… - identitagolose : Appunti d'estate di Francesca D'Orazio. Maestra di cucina e dell'arte del buon ricevere, l'autrice ha raccolto in u… - francesca_perro : sono l’unica che sognava un’estate indimenticabile ma che alla fine non ha voglia di alzarsi dal letto per uscire e… - rosa_francesca : RT @aminuscolo: Volevo restare come ero ferma come il mondo non è mai fermo, non a mezza estate ma all'attimo prima che il primo fiore si f… -