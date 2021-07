Leone Film Group, CdA approva prestito obbligazionario da 6 milioni di euro (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Leone Film Group, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato per un importo in linea capitale pari a 6 milioni di euro, rappresentato da 60 obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro ciascuna. La durata del prestito, sottolinea la società in una nota, sarà pari a 7 anni decorrenti dalla data di emissione dei titoli, che è prevista per la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha deliberato l’emissione di unnon convertibile e non subordinato per un importo in linea capitale pari a 6di, rappresentato da 60 obbligazioni del valore nominale di 100 milaciascuna. La durata del, sottolinea la società in una nota, sarà pari a 7 anni decorrenti dalla data di emissione dei titoli, che è prevista per la ...

Advertising

SkyTG24 : #DIABOLIK, il trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone - ErbaCulo : Sembra figo, ma non riesco a non pensare a quanto in sto film Miriam Leone sia ancora più bella - statodelsud : Diabolik, il trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone - Pino__Merola : Diabolik, il trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone - RedCapes_it : Diabolik – Ecco il nuovo trailer del film con Luca Marinelli e Miriam Leone -