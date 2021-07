Lega Serie A, oggi l’assemblea per discutere del possibile nuovo format (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Lega Serie A si riunirà oggi alle ore 17.00 tramite videoconferenza per la discussione di alcuni argomenti. Tra questi, l’ipotesi di modifica del format per la massima Serie italiana di calcio a partire dal 2024. Dalla stagione 2024-25, infatti, le squadre presenti in Serie A potrebbero scendere da 20 a 18. Altra novità consisterebbe nell’introduzione dei playoff in ottica Scudetto. Foto: Sito Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) LaA si riuniràalle ore 17.00 tramite videoconferenza per la discussione di alcuni argomenti. Tra questi, l’ipotesi di modifica delper la massimaitaliana di calcio a partire dal 2024. Dalla stagione 2024-25, infatti, le squadre presenti inA potrebbero scendere da 20 a 18. Altra novità consisterebbe nell’introduzione dei playoff in ottica Scudetto. Foto: SitoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

