Lega, già pronto il 'dopo-Fiore': Alberto Mignone sarà il nuovo segretario cittadino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPasquale Fiore non è più il segretario cittadino della Lega. Le sue dimissioni sono arrivate nel primo pomeriggio (leggi qui le motivazioni). Secondo i rumor, però, la segreteria del partito di Salvini troverà a breve una nuova guida. In pole position c'è l'avvocato Alberto Mignone, storico volto della destra beneventana e fin qui protagonista, assieme a Luigi Bocchino, dell'associazione 'Benevento Libera'. L'indicazione ufficiale da parte del coordinatore regionale Valentino Grant potrebbe arrivare già in serata. redazione politica L'articolo proviene da Anteprima24.it.

