Lee Ryan dei Blue fa coming out e si cancella da Instagram: “Posto popolato da teste di caz*o” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lee Ryan dei Blue ha rivelato di essere bisessuale. Il tutto è avvenuto però in un contesto piuttosto burrascoso. Come riportato dal Sun, il cantante qualche giorno fa ha scritto su Instagram: “Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno / stella / seme / indaco. Tutto tranne che umano. Rispettate i miei desideri”. Un’esternazione, questa, ritenuta offensiva dalla drag queen Layla Zee Susan, molto nota nel Regno Unito. Non deve averla presa benissimo Lee, il quale sembra averle risPosto in malo modo, con tanto di parolacce. A quel punto il cantante è stato contattato dal Sun e contestualmente si è scusato ed ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Leedeiha rivelato di essere bisessuale. Il tutto è avvenuto però in un contesto piuttosto burrascoso. Come riportato dal Sun, il cantante qualche giorno fa ha scritto su: “Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno / stella / seme / indaco. Tutto tranne che umano. Rispettate i miei desideri”. Un’esternazione, questa, ritenuta offensiva dalla drag queen Layla Zee Susan, molto nota nel Regno Unito. Non deve averla presa benissimo Lee, il quale sembra averle risin malo modo, con tanto di parolacce. A quel punto il cantante è stato contattato dal Sun e contestualmente si è scusato ed ha ...

