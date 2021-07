Le Olimpiadi torneranno in Australia | Brisbane organizzerà i Giochi del 2032

Advertising

sportli26181512 : Olimpiadi 2032 a Brisbane: la decisione ufficiale del Cio: Il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato ufficia… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale: le Olimpiadi 2032 si terranno a Brisbane, Australia: Le Olimpiadi torneranno in Aus… - MarcoAvenia : RT @Agenzia_Dire: I Giochi Olimpici del 2032 si terranno a #Brisbane. I cinque cerchi torneranno in Australia 32 anni dopo l’edizione di… - Agenzia_Dire : I Giochi Olimpici del 2032 si terranno a #Brisbane. I cinque cerchi torneranno in Australia 32 anni dopo l’edizio… - sportface2016 : Adesso è ufficiale: #Brisbane ospiterà le #Olimpiadi del 2032 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi torneranno

La capitale del Queensland ospiterà i giochi che tornano in uno stato australiano 32 anni dopo Sydney. Una assegnazione scontata visto che era l'unica candidata. Come sempre c'è chi la considera una ...... i Giochiin Australia dopo l'edizione del 2000 a Sydney. I membri del Cio hanno votato nel corso della 138a sessione in programma a Tokyo, a due giorni dal via dellegiapponesi, ...Condividi questo articolo:Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – (dall’inviato Emanuele Rizzi) – “Mi sono sposato prima di andare in ritiro con la Nazionale. Gli ultimi 10 giorni sono stati pieni di emozioni. S ...Molto diverse le nostre possibilità nei tre sport olimpici per eccellenza (oltre alla scherma): l’atletica, il nuoto e la ginnastica. Quelli che seguono non sono pronostici – ...