Le Olimpiadi tornano in Australia: nel 2032 si terranno a Brisbane (Di mercoledì 21 luglio 2021) La riunione del Cio tenutasi nelle scorse ore ha individuato la sede delle Olimpiadi del 2032: sarà Brisbane ad ospitare i Giochi. È la prima volta che si procede all’approvazione della proposta della Commissione Esecutiva, senza quindi una competizione aperta tra più candidati. Ora il Cio sta negoziando in modo discreto e diretto con le parti interessate e proporrà un nome per l’approvazione. Brisbane sarà la terza città Australiana ad ospitare i Giochi dopo Melbourne 1956 e Sydney 2000. Le prossime edizioni prima di questa Australiana saranno Parigi 2024 e Los Angeles 2028. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) La riunione del Cio tenutasi nelle scorse ore ha individuato la sede delledel: saràad ospitare i Giochi. È la prima volta che si procede all’approvazione della proposta della Commissione Esecutiva, senza quindi una competizione aperta tra più candidati. Ora il Cio sta negoziando in modo discreto e diretto con le parti interessate e proporrà un nome per l’approvazione.sarà la terza cittàna ad ospitare i Giochi dopo Melbourne 1956 e Sydney 2000. Le prossime edizioni prima di questana saranno Parigi 2024 e Los Angeles 2028. L'articolo ...

Advertising

napolista : Sede individuata senza competizione aperta ma attraverso una proposta della Commissione Esecutiva. Sarà la terza ed… - Italia_Notizie : Olimpiadi, dopo Sidney 2000 i Giochi tornano in Australia: Brisbane ospiterà l’edizione 2032 - STnews365 : Olimpiadi, ufficiale la scelta per il 2032. I Giochi estivi tornano in Australia ma prima ci sarà Parigi 2024 e Los… - fam_cristiana : RT @ROBZIK: Le #Olimpiadi tornano in #Australia. #Brisbane organizzerà i Giochi olimpici del 2032. Sarà la terza volta per l'Australia, dop… - ROBZIK : Le #Olimpiadi tornano in #Australia. #Brisbane organizzerà i Giochi olimpici del 2032. Sarà la terza volta per l'Au… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi tornano Olimpiadi 2032 a Brisbane, in Australia Ora è ufficiale: le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2032 sono state assegnate alla città di Brisbane, che si presentava come unica candidata. I Giochi olimpici tornano così in Australia dopo Melbourne 1956 e Sydney 2000. ...

Regione Toscana sostiene il Chianti Classico verso la candidatura del Paesaggio a Patrimonio dell'Umanità Nessun decesso 17 Luglio 2021 Articoli recenti Cronaca Olimpiadi e Paralimpiadi, sul sito della ... Nessun decesso 20 Luglio 2021 Valtiberina e Casentino tornano ad essere distretti sanitari autonomi 20 ...

Olimpiadi 2032 a Brisbane, i Giochi tornano in Australia 32 anni dopo Sydney 2000 Corriere della Sera Olimpiadi 2032 a Brisbane, in Australia I Giochi tornano nella Terra dei canguri per la terza volta, dopo Melbourne e Sydney. Prima ci saranno le Olimpiadi di Parigi (2024) e Los Angeles (2028) ...

Olimpiadi, dopo Sidney 2000 i Giochi tornano in Australia: Brisbane ospiterà l’edizione 2032 Brisbane in Australia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032. La decisione è stata ratificata nella sessione del Cio in corso di svolgimento a Tokyo. A un paio di giorni dalla cerimonia ina ...

Ora è ufficiale: lee le Paralimpiadi del 2032 sono state assegnate alla città di Brisbane, che si presentava come unica candidata. I Giochi olimpicicosì in Australia dopo Melbourne 1956 e Sydney 2000. ...Nessun decesso 17 Luglio 2021 Articoli recenti Cronacae Paralimpiadi, sul sito della ... Nessun decesso 20 Luglio 2021 Valtiberina e Casentinoad essere distretti sanitari autonomi 20 ...I Giochi tornano nella Terra dei canguri per la terza volta, dopo Melbourne e Sydney. Prima ci saranno le Olimpiadi di Parigi (2024) e Los Angeles (2028) ...Brisbane in Australia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032. La decisione è stata ratificata nella sessione del Cio in corso di svolgimento a Tokyo. A un paio di giorni dalla cerimonia ina ...